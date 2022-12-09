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Аналитик Диашов: экономической катастрофы после введения потолка цен на нефть не произошло

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Анастасия Румянцева
Генеральный директор «Инвестиционной компании Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов рассказал в беседе с RT, что огромного негативного влияния введение потолка цен на нефть на Россию не окажет.
Аналитик Диашов: экономической катастрофы после введения потолка цен на нефть не произошло
  • Gettyimages.ru

Как подчеркнул Диашов, введение потолка не оказывает существенного влияния на размеры доходов России от продажи энергоресурсов.

«Это больше политическая и эмоциональная мера, рассчитанная на европейского избирателя», — пояснил аналитик. 

По его мнению, любые дополнительные санкции наносят определённый вред экономике нашей страны, но это «как раз случай, когда экономике Евросоюза может быть нанесён куда больший ущерб».

«Косвенным свидетельством того, что экономической катастрофы для нашей страны не произошло, служит фондовый рынок: котировки российских нефтяных компаний не дрогнули перед новыми санкциями», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что правительство России готовит встречные меры в ответ на решение Евросоюза и G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

В начале декабря государства «группы семи» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания), Евросоюз и Австралия запретили своим компаниям страховать и перевозить российскую нефть морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года соответствующие ограничения должны распространиться и на нефтепродукты.

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