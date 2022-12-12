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В Москве увеличат выпуск инженерных деталей для промпредприятий

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», компания «Аддитивный инжиниринг», намерен нарастить выпуск деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках программы импортозамещения.
В Москве увеличат выпуск инженерных деталей для промпредприятий
  • РИА Новости

С этой целью производитель расширил парк оборудования, пишет kp.ru.

«Отвечая на потребность импортозамещения в индустриальном секторе, резидент столичной особой экономической зоны расширил свою производственную линию за счёт нового оборудования для 3D-печати — фотополимерных принтеров. На их закупку было потрачено около 27 млн рублей», — уточнил Овчинский.

По его словам, теперь компания сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали. 

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

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