РИА Новости: Турция настояла на предоставлении от США документа о страховке судов с нефтью

Анкара настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью во время переговоров с Вашингтоном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции, тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров замглавы турецкого МИД Седата Онала и замминистра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо.

Так, Онал заявил о необходимости предоставления правительству Турции подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, которые планируют пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков о том, что страхование для танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше предельной, «будет недействительным».

5 декабря издание Financial Times сообщило, что после введения потолка цен на нефть из России в турецких водах образовалась очередь из танкеров.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что российская сторона обеспокоена данной ситуацией.