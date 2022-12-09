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В Москве выпуск медицинских изделий вырос более чем на 40% в 2022 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по октябрь текущего года в Москве выпущено на 42% больше мединструментов и оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В Москве выпуск медицинских изделий вырос более чем на 40% в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИАМО.

«Московские предприятия продолжают работу в области освоения новых технологий, замещения на рынке ушедших компаний и наращивания объёмов выпуска. Сегодня в городе более 100 предприятий заняты в области производства медицинских изделий», — отметил Ефимов.

По его словам, за десять месяцев объём отгруженных медизделий увеличился на 15% и в денежном выражении составил 17,7 млрд рублей.

Вице-мэр уточнил, что увеличению числа социально важных производств в мегаполисе и наращиванию их мощностей способствует системная и антикризисная поддержка от властей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

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