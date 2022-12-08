Bloomberg: Турция планирует добиться скидки на поставку российского газа более чем на 25%

Турция планирует добиться скидки в 25% на поставку российского газа в ходе переговоров 9 декабря с российской делегацией в Анкаре.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

По информации агентства, турецкая сторона рассчитывает, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к платежам, сделанным в 2022 году.

Сообщается, что сделка с Россией могла бы ослабить давление на турецкую лиру, а также помочь действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2023 году.

Ранее турецкий лидер заявил, что Турция ведёт подготовительные работы по проекту «газового хаба», который был предложен президентом России Владимиром Путиным.