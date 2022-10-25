Минфин Турции: Анкара попросила «Газпром» об отсрочке платежей

Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи.

Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

«Турция также просит российский «Газпром» о возможности отсрочки платежа», — заявил он.

Небати отметил, что Анкара настойчиво добивается скидки на большое количество газа, которое покупает у Москвы, а также попросила «Газпром» о возможности отстрочить платежи.

По его словам, на обоих направлениях ожидаются «хорошие новости».

12 октября российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

В Кремле сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции.