В Кремле подчеркнули, что идея газового союза не предусматривает политических условий

В ситуации вокруг создания тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана речи об обмене топлива на политические условия не идёт, а СМИ дали «неправильную информацию» по данному поводу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал агентства Reuters об отношении Ташкента к этой инициативе.

«Reuters дал неправильную информацию. Reuters неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведёт речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идёт в контексте идеи создания этого союза», — сказал журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идёт о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах государств.

В этом плане работа продолжается, сказал Песков.

Американское агентство ранее опубликовало статью о том, что министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов «прохладно относится» к идее союза.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном.

Газовый союз позволит расширить направления экспорта, отмечал российский вице-премьер Александр Новак.