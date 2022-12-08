В Кремле подчеркнули, что идея газового союза не предусматривает политических условий
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«Reuters дал неправильную информацию. Reuters неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведёт речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идёт в контексте идеи создания этого союза», — сказал журналистам представитель Кремля.
Он подчеркнул, что речь идёт о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах государств.
В этом плане работа продолжается, сказал Песков.
Американское агентство ранее опубликовало статью о том, что министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов «прохладно относится» к идее союза.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном.
Газовый союз позволит расширить направления экспорта, отмечал российский вице-премьер Александр Новак.