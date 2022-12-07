Путин обсудил с президентом ОАЭ попытки Запада ввести потолок цен на российскую нефть
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — говорится в сообщении.
Стороны отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.
Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.