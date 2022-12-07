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Путин обсудил с президентом ОАЭ попытки Запада ввести потолок цен на российскую нефть

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны обсудили попытки западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.
Путин обсудил с президентом ОАЭ попытки Запада ввести потолок цен на российскую нефть
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — говорится в сообщении.

Стороны отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

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