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«Ъ»: Россию ждут трудности при экспорте пшеницы на мировой рынок

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На мировом рынке российской пшенице придётся непросто, пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: Россию ждут трудности при экспорте пшеницы на мировой рынок
  • РИА Новости

Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают о росте конкуренции с украинским зерном и возможной потере российской пшеницей ценового преимущества из-за снижения её стоимости в других странах.

Между тем источник газеты на зерновом рынке отмечает, что Франция уже почти исчерпала экспортный потенциал, а отгрузки с Украины идут медленно, поэтому спрос на российскую пшеницу сохранится.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров отметил, что Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам и полностью заместить украинскую продукцию.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов также заявил, что мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России.

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