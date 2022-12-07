Власти Венгрии отменили заморозку цен на бензин и дизельное топливо, сообщил глава администрации премьер-министра государства Гергей Гуйяш.

Он напомнил о вступлении в силу запрета на нефть из России и связанных с ним санкций ЕС.

«Венгрия боролась успешно, но напрасно... Вступление санкций в силу... вызывает проблемы в снабжении Венгрии топливом», — цитирует его РИА Новости.

Гуйяш отметил, что компания MOL сообщила министру энергетики Венгрии, что без импорта топлива нельзя решить вопрос снабжения страны.

В конце октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, чем можно заменить газ из России.

26 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не поддерживает установление предельной цены на российский газ.