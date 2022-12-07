Британия и США заключили партнёрство для снижения зависимости от энергоносителей из России

Лондон и Вашингтон заключили партнёрство в области энергетической безопасности, ориентированное на снижение «глобальной зависимости» от энергоносителей из России. Об этом сказано в заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

«В рамках нового партнёрства... Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности», — передаёт текст заявления РИА Новости.

В конце ноября гендиректор ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что Европейский союз пока не может обрести независимость от поставок российского топлива.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказ Европы от поставок энергоресурсов из России ставит под угрозу 6,5—11% ВВП ЕС и около 16 млн рабочих мест.