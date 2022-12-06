ВТБ приостановил выплаты по ряду субордов по согласованию с ЦБ
- РИА Новости
Также выплаты приостановлены по выпуску бессрочных еврооблигаций.
«ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что в будущем это позволит вернуться к выплате купонного дохода.
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