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ВТБ приостановил выплаты по ряду субордов по согласованию с ЦБ

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ВТБ временно приостановил выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, сообщает пресс-служба банка.
ВТБ приостановил выплаты по ряду субордов по согласованию с ЦБ
  • РИА Новости

Также выплаты приостановлены по выпуску бессрочных еврооблигаций.

«ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что в будущем это позволит вернуться к выплате купонного дохода.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что до Нового года лучше приобрести валюту дружественных стран в виде облигаций, в том числе юань.

22 октября финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, как рационально инвестировать средства, а также дал советы по их сбережению.

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