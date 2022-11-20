Эксперт Васильев посоветовал россиянам купить юань до Нового года
По его словам, евро и доллар остаются токсичными на фоне западных санкций.
Он отметил, что в случае вложений до Нового года, предпочтение стоит отдать валютам дружественных стран.
«Наиболее перспективная из них — китайский юань», — сказал Васильев в интервью агентству «Прайм».
Аналитик добавил, что вложения в облигации в юанях принесут положительную реальную доходность.
Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.