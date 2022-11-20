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Эксперт Васильев посоветовал россиянам купить юань до Нового года

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что до Нового года лучше приобрести валюту дружественных стран в виде облигаций, в том числе юань.

По его словам, евро и доллар остаются токсичными на фоне западных санкций.

Он отметил, что в случае вложений до Нового года, предпочтение стоит отдать валютам дружественных стран.

«Наиболее перспективная из них — китайский юань», — сказал Васильев в интервью агентству «Прайм».

Аналитик добавил, что вложения в облигации в юанях принесут положительную реальную доходность.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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