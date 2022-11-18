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Аналитик Зельцер назвал юань и гонконгский доллар надёжными валютами для инвестирования

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал валюты, которые могут принести максимальный доход при минимальном риске.
Аналитик Зельцер назвал юань и гонконгский доллар надёжными валютами для инвестирования
  • Gettyimages.ru

Первая валюта, которую упомянул эксперт, — китайский юань. Он относится к международной резервной валюте, а его доля в глобальном обороте SWIFT и в структуре мировых золотовалютных резервов растёт год от года, сообщил Зельцер в интервью «Российской газете».

Вторая валюта — гонконгский доллар с жёсткой привязкой к доллару США. Волатильность пары USD/HKD минимальна и укладывается всего в 1%.

Третья — турецкая лира, но по соотношению риска и доходности вложений нацвалюта Турции проигрывает. Объёмы торгов низкие, а волатильность лиры относительно доллара США критически высокая.

Также специалист упомянул дирхам ОАЭ. Валютной пары этой валюты на Мосбирже пока нет, но вероятность её появления высока. Примечательно, что российские банки сегодня предлагают открытие счетов в валюте ОАЭ и конверсионные операции с дирхамом.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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