Финансовый эксперт Глазков дал советы по инвестированию и сбережению средств

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, как рационально инвестировать средства, а также дал советы по их сбережению.

«Чтобы вкладывать деньги рационально, в первую очередь нужна психологическая подготовка. Примите, что любые инвестиции — всегда риск: можно или получить меньше прибыли, чем обычно, или вообще потерять вложения. Поэтому не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Позвольте себе вложения только в том случае, если у вас есть свободные деньги и крепкие нервы», — объяснил эксперт финансового маркетплейса «Сравни».

Из инструментов для вложений специалист порекомендовал облигации крупных российских компаний, которые сильно упали в цене.

По его мнению, это менее рискованный способ для инвестиций по сравнению с акциями.

Вероятность того, что цена облигаций на рынке вырастет в ближайшие несколько лет, высока, добавил собеседник RT.

«Если вы готовы к ещё более долгосрочным инвестициям, хороший вариант — покупка недвижимости. Сейчас застройщики предлагают скидки до 30%. Вероятно, что дисконт может быть ещё больше. Покупать лучше готовое жильё или на финальной стадии строительства», — рассказал Глазков.

Кроме того, он дал советы, которые помогут сохранить сбережения: например, по мнению эксперта, надо стараться анализировать даже небольшие траты.

«Только на пакеты люди могут тратить до 5 тыс. рублей в год. На мелочах вроде пакетов за год можно сэкономить десятки тысяч рублей», — заявил Глазков.

Также он отметил, что «потраченная тысяча рублей в будущем вам ничего не принесёт».

«Если вы отложите её и инвестируете, то получите прибыль в виде процентов, дивидендов — или от роста стоимости актива. Часто эксперты рекомендуют откладывать треть от дохода. Сегодня это мало — лучше тратить эту треть на свои нужды, а остаток инвестировать. Через десять лет вы поблагодарите себя за это», — подчеркнул аналитик.

Чтобы снизить риски, комбинируйте разные инструменты, посоветовал специалист.

«Например, часть можно держать в валюте дружественных стран, другую часть — во вкладах, ещё одну долю — в акциях. Так вы максимально обезопасите свой инвестиционный портфель от снижения стоимости», — заключил собеседник RT.

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