Bloomberg: Россия рассматривает возможность введения фиксированной цены на свою нефть

Россия рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в рамках ответа на введённый странами G7 потолок цен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что оба варианта при их принятии будут подвергаться регулярному пересмотру.

Как заявил один из собеседников издания, Россия стремится предложить своим покупателям прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.