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Новак: Россия работает с более мелкими трейдерами нефти

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В нынешних условиях Россия работает с более мелкими трейдерами нефти, рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после введения запрета на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.

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