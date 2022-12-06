Новак: Россия работает с более мелкими трейдерами нефти

В нынешних условиях Россия работает с более мелкими трейдерами нефти, рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после введения запрета на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.