Экспорт кондитерской продукции Подмосковья превысил $150 млн в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«За рубеж продали 48,7 тыс. т. Основные поставки продукции пришлись на страны СНГ — Казахстан, Белоруссию и Узбекистан», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Речь о кондитерских изделиях, в которых содержание сахара не менее 20%: конфеты, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастила, жвачка и другие.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».