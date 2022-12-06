Узнать больше

Экспорт кондитерской продукции Подмосковья превысил $150 млн в 2022 году

Короткая ссылка
Объём продаж за рубеж кондитерских изделий, произведённых в Московской области, составил $151,2 млн за девять месяцев 2022 года.
Экспорт кондитерской продукции Подмосковья превысил $150 млн в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«За рубеж продали 48,7 тыс. т. Основные поставки продукции пришлись на страны СНГ — Казахстан, Белоруссию и Узбекистан», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Речь о кондитерских изделиях, в которых содержание сахара не менее 20%: конфеты, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастила, жвачка и другие.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить