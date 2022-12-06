Экспорт кондитерской продукции Подмосковья превысил $150 млн в 2022 году

Объём продаж за рубеж кондитерских изделий, произведённых в Московской области, составил $151,2 млн за девять месяцев 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«За рубеж продали 48,7 тыс. т. Основные поставки продукции пришлись на страны СНГ — Казахстан, Белоруссию и Узбекистан», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Речь о кондитерских изделиях, в которых содержание сахара не менее 20%: конфеты, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастила, жвачка и другие.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».