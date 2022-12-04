Экономист Зубец объяснил последствия решения стран ОПЕК+

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с RT прокомментировал решение стран ОПЕК+ сохранить октябрьские параметры сделки, в соответствии с которой объединение продолжит сокращать объёмы добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

По словам эксперта, цены на нефть падают по двум причинам: коронавирус в Китае и высокие ставки ФРС США.

Зубец объяснил, что источником движения цен на нефть «в последнее время были спекулянты».

«При высоких ставках, количество денег, которыми они могут спекулировать — снижается. Соответственно спекулянты будут менее активными и не смогут подогревать рынок. В этих условиях задача ОПЕК+ могла состоять в том, чтобы сократить продажи нефти на рынки и поддержать цены. Без этого, скорее всего, цены будут стремиться вниз», — считает экономист.

Ранее страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.