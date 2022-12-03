Financial Times: Россия могла закупить более 100 танкеров для поставок нефти
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Как пишет газета, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Купленным танкерам 12—15 лет, рассказал руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.
«Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — цитирует его РБК.
По данным британской газеты, которую цитирует РБК, было закуплено более сотни кораблей напрямую или через посредников.
В частности, связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, говорится в сообщении.
В октябре Bloomberg сообщил, что Россия создаёт «теневой флот» из нефтяных танкеров с целью обхода нефтяного эмбарго Евросоюза.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Россия сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.