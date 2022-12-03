Financial Times: Россия могла закупить более 100 танкеров для поставок нефти

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Судовые брокеры и аналитики сообщили о покупке Россией более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию на фоне санкций со стороны стран Запада. Вместе с этим специалисты, опрошенные газетой Financial Times, признали, что не все суда, купленные анонимными или незнакомыми покупателями, могут предназначаться для России.
Financial Times: Россия могла закупить более 100 танкеров для поставок нефти
  • Gettyimages.ru

Как пишет газета, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Купленным танкерам 12—15 лет, рассказал руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

«Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — цитирует его РБК.

По данным британской газеты, которую цитирует РБК, было закуплено более сотни кораблей напрямую или через посредников.

В частности, связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, говорится в сообщении.

В октябре Bloomberg сообщил, что Россия создаёт «теневой флот» из нефтяных танкеров с целью обхода нефтяного эмбарго Евросоюза.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Россия сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.

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