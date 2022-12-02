Аналитик Юшков: в ближайшее время цены на нефть могут расти на фоне «нервирования рынка»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть в ближайшее время.

По мнению эксперта, возможностей для роста цены на нефть больше, чем для её падения.

«Заработают санкции против России и это нервирует рынок. 5 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть, перевозимую морским транспортом в страны ЕС. То есть в Европу нельзя будет поставлять нефть танкерами ни по какой цене — ни по потолку, ни без потолка. И все объёмы российской нефти должны будут окончательно перейти на какие-то другие рынки. Прежде всего, мы отправляем в Азию. Турция, Египет, Индия, Китай — вот наши основные покупатели», — рассказал Юшков.

Он отметил, что интрига заключается в том, достаточно ли законтрактованы все объёмы нефти, либо по итогам декабря можно будет увидеть сокращение объёмов экспорта.

«Это большая интрига, и всё это очень нервирует рынок. Из-за чего цены могут подняться. Особенно, если пойдут данные о сокращении экспорта из России… Второй важный момент — возможное введение потолка цен на российскую нефть», — объяснил специалист.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, напомнил аналитик.

«Тем не менее, даже эти затянувшиеся переговоры нервируют рынок, и мы видим новости о том, что стоимость аренды для перевозки российской нефти поднимается. И если они всё-таки примут эти санкции, это тоже создаст дополнительные риски для экспорта российской нефти, и цены пойдут вверх», — считает собеседник RT.

Он добавил, что дополнительный фактором станет также сообщение о том, что в Китае начали смягчать коронавирусные ограничения.

«Это внушает оптимизм. В плане того, что чем меньше ограничений, тем больше китайцы перемещаются и перемещают товары. И, соответственно, потребляют больше нефтепродуктов», заключил аналитик.

Ранее посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават сообщил, что власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов из России.