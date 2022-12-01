Посол: власти Таиланда рассматривают возможность импорта российских энергоресурсов
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Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.
«Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объёмов всё ещё изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями», — заявил он.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания может быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию в самые короткие сроки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Азию.