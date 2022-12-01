Посол: власти Таиланда рассматривают возможность импорта российских энергоресурсов

Короткая ссылка
Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов из России.
Посол: власти Таиланда рассматривают возможность импорта российских энергоресурсов
  • AP

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объёмов всё ещё изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями», — заявил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания может быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию в самые короткие сроки.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Азию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить