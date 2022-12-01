Посол: власти Таиланда рассматривают возможность импорта российских энергоресурсов

Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов из России.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объёмов всё ещё изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями», — заявил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания может быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию в самые короткие сроки.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Азию.