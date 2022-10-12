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Миллер заявил о готовности «Газпрома» быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания может быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию в самые короткие сроки.
Миллер заявил о готовности «Газпрома» быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию
  • РИА Новости

Об этом он сказал на Российской энергетической неделе.

«Азиатский и, в частности, китайский рынок являются самыми динамичными рынками в мире... Это всё учитывается, у нас есть подготовленность, ресурсные базы как в Восточной Сибири, так и, хочу подчеркнуть, в Западной Сибири, и мы оперативно можем нарастить объёмы поставок на азиатские рынки в самые короткие сроки», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская компания уже не один год реализует восточную газовую программу.

Ранее «Газпром» сообщил о подписании соглашения о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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