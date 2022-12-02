Новак: Мишустин обсудит в Узбекистане создание тройственного газового союза
- РИА Новости
«Да, сотрудничество в газовой сфере будет обсуждаться», — сказал Новак в кулуарах российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде.
Как пишет ТАСС, Мишустин 1—2 декабря находится с рабочим визитом в Узбекистане.
Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном.
Новак отмечал, что газовый союз позволит расширить направления экспорта.