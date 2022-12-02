Новак: Мишустин обсудит в Узбекистане создание тройственного газового союза

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что тема тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном будет обсуждаться во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Узбекистан.
Новак: Мишустин обсудит в Узбекистане создание тройственного газового союза
  • РИА Новости

«Да, сотрудничество в газовой сфере будет обсуждаться», — сказал Новак в кулуарах российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде.

Как пишет ТАСС, Мишустин 1—2 декабря находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном.

Новак отмечал, что газовый союз позволит расширить направления экспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить