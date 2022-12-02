Мишустин заявил, что Запад подорвал ключевые понятия для бизнеса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация и доверие к мировым валютам.
Мишустин заявил, что Запад подорвал ключевые понятия для бизнеса
  • РИА Новости

Об этом он сказал на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.

«Из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам»,  — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в сложившейся ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща.

Ранее стало известно, что правительство России продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год.

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