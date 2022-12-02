Мишустин заявил, что Запад подорвал ключевые понятия для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация и доверие к мировым валютам.

Об этом он сказал на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.

«Из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в сложившейся ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща.

Ранее стало известно, что правительство России продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год.