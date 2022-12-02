Минфин и ЦБ внесли в кабмин проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года
- РИА Новости
Как сообщается в заявлении Минфина, главной задачей до 2030 года является ускорение преобразования экономики страны преимущественно с опорой на «внутренние источники финансирования инвестиций».
В проекте выделены такие приоритетные направления, как цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчётов с дружественными странами, а также защита прав потребителей финансовых услуг.
19 ноября в Центробанке России заявили, что регулятор определил основные направления развития финансового рынка страны до 2025 года и направил соответствующий документ российскому президенту Владимиру Путину.
В ЦБ также заявили о намерении больше информировать граждан о возможностях их участия в развитии российской экономики.