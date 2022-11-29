ЦБ намерен больше информировать граждан о возможностях их участия в развитии экономики России

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В Центробанке России намерены больше информировать граждан о возможностях их участия в развитии российской экономики.
ЦБ намерен больше информировать граждан о возможностях их участия в развитии экономики России
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка России на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«Планируется проработать создание механизмов повышения информированности граждан о возможностях их участия в развитии российской экономики через вложения в акции и облигации российских компаний», — говорится в документе.

Отмечается, что регулятором рассматривается возможность развития канала прямых продаж «эмитентами гражданам стандартных инструментов фондового рынка — облигаций и акций в целях долгосрочных вложений в режиме «купил и держи» с использованием финансовых платформ и паевых инвестиционных фондов».

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.

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