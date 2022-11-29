ЦБ определил основные направления развития финансового рынка России до 2025 года

В Центробанке России заявили, что регулятор определил основные направления развития финансового рынка страны до 2025 года и направил соответствующий документ российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом говорится на сайте ЦБ.

«Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2023—2025 годы... Это ключевой документ по вопросам развития отечественного финансового рынка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект основных направлений развития финансового рынка направлен президенту России Владимиру Путину и в российское правительство. В дальнейшем планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Структурная трансформация экономики будет связана со значительно возросшими потребностями в инвестициях, которые могут существенно различаться по отраслям и регионам. Основное внимание для решения этой проблемы планируется акцентировать на усилении роли рынка капитала в финансировании бизнеса», — отмечается в заявлении.

Ранее в ЦБ России заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян в ноябре.