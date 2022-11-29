ЦБ определил основные направления развития финансового рынка России до 2025 года
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Об этом говорится на сайте ЦБ.
«Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2023—2025 годы... Это ключевой документ по вопросам развития отечественного финансового рынка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект основных направлений развития финансового рынка направлен президенту России Владимиру Путину и в российское правительство. В дальнейшем планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Госдуме.
«Структурная трансформация экономики будет связана со значительно возросшими потребностями в инвестициях, которые могут существенно различаться по отраслям и регионам. Основное внимание для решения этой проблемы планируется акцентировать на усилении роли рынка капитала в финансировании бизнеса», — отмечается в заявлении.
Ранее в ЦБ России заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян в ноябре.