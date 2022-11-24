В ЦБ России заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян в ноябре

В Центробанке России заявили, что инфляционные ожидания россиян в ноябре снизились до 12,2%.

Об этом говорится на сайте российского регулятора.

«Инфляционные ожидания населения в ноябре 2022 года снизились, но остались на повышенном уровне. По данным опроса ООО «инФОМ», в ближайшие 12 месяцев граждане ожидают инфляцию 12,2%», — сообщает ЦБ.

Уточняется, что ценовые ожидания предприятий на три месяца вперёд продолжили повышаться.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил RT, что в 2022 году инфляция составит около 12%, а поставленной цели на уровне 4% удастся добиться только в 2024 или 2025 году.