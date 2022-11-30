ЦБ России намерен продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов

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Центробанк России планирует продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов.
ЦБ России намерен продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов
  • РИА Новости

«Меры, которые планируется продлить (в том числе в модифицированном формате): регуляторные меры в части формирования резервов», — говорится в заявлении регулятора.

Вместе с этим отмечается, что иные послабления планируется постепенно сворачивать.

«Послаблениями в разном масштабе пользуются две трети КО, однако для большинства из них общий эффект на капитал (c учётом накопленного ранее запаса) — умеренный. Это означает, что они готовы справиться с отменой большинства действующих послаблений. Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у КО сохранялись правильные стимулы к управлению рисками», — добавили в ЦБ.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильности российской банковской системы.

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