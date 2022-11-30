Депутат Ананских: страны ЕС от потолка цен на российские энергоносители только проиграют

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT идею ряда западных стран ввести ценовой лимит на российские энергоносители.
Депутат Ананских: страны ЕС от потолка цен на российские энергоносители только проиграют
  • РИА Новости

«Думаю, что если страны ЕС договорятся об этом, то цена на нефть автоматически вырастет, и они будут покупать ещё более дорогую нефть из Америки. Страны ЕС только проиграют», — считает парламентарий.

Он отметил, что Россия успела наладить поставки и рост цен для неё выгоден.

«Странам ЕС нужно понимать, что это западня для них же. И в эту западню некоторые почему-то бегут», — заключил Ананских.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея ряда западных стран о введении ценового лимита на российские энергоносители, главным образом на нефть, — это не потолок, а дно.

29 ноября агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщало, что страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.

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