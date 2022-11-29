ЦБ допускает возможность либерализации валютного контроля в случае смягчения санкций

Центробанк России допускает возможность либерализации валютного контроля в случае смягчения санкций.

Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка России на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — отмечается в заявлении.

Ранее в ЦБ России заявили о намерении свести к минимуму ограничения на движение капитала.

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.