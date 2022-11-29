В ЦБ России заявили о намерении свести к минимуму ограничения на движение капитала

В Центробанке России заявили о намерении свести к минимуму ограничения на движение капитала, так как это создаёт издержки для граждан и бизнеса.

Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка России на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«По мере нормализации внутренних условий наиболее жёсткие ограничения на движение капитала были сняты, часть продолжает действовать, учитывая высокие риски изменения внешних геополитических факторов. Вместе с тем необходимо помнить, что в целом ограничения на движение капитала создают дополнительные издержки для граждан и бизнеса и должны быть сведены к минимуму», — отмечается в заявлении.

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.