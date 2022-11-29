Президент Хорватии заявил, что ЕС будет покупать газ у США втридорога

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ЕС будет покупать газ у Соединённых Штатов втридорога. Об этом сообщает хорватское национальное телевидение HRT.

Соответствующее заявление он сделал на открытии экономического форума в Загребе.

«Энергетика в данный момент, да и в целом, является ключевым вопросом. Европейский союз долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но, учитывая серьёзную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза дороже», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что Россия и США являются «двумя большими и несокрушимыми державами» в том числе благодаря тому, что обладают определёнными технологиями и «неограниченным количеством энергии для своих нужд».

По словам Милановича, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в США, чтобы выпрашивать у американского лидера Джо Байдена уменьшения цен, то есть «просить с позиции более слабого партнёра о понимании и милости».

Ранее Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.

В октябре глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.