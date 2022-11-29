Силуанов заявил о сокращении ненефтегазовых доходов бюджета России примерно на 4%
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«Ненефтегазовые доходы несколько сократились, что в первую очередь связано с изменением импортных поставок и изменениями в налоговой базе. Сокращение ненефтегазовых доходов составило около 4%», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета России за девять месяцев 2022 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.