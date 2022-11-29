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Сечин: поставки газа по трубам из России в КНР в 2022 году растут на 60%

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Поставки электроэнергии из России в Китай за десять месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сечин: поставки газа по трубам из России в КНР в 2022 году растут на 60%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как пишет РИА Новости, это следует из презентации главы «Роснефти» Игоря Сечина на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Экспорт из России в Китай. Трубопроводный газ: +60%, 2021—2022 годы. Электроэнергия: +33%, десять месяцев 2021 года — десять месяцев 2022 года», — говорится в презентации.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва и Пекин переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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