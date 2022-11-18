Новак: Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах

Москва и Пекин переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы переходим на расчёты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчёты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР», — цитирует его ТАСС.

Новак рассказал, что оплата поставок газа из России в Китай проходит в паритетном порядке — в юанях и рублях.

Ранее президент России Владимир Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах в торговле с Китаем и Монголией.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал преимущества депозита в юанях.