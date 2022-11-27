В Турции спрогнозировали снижение зависимости от импорта из-за черноморского газа

Турция на 70% снизит зависимость от внешних источников после получения черноморского газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Он отметил, что Турция импортирует 99% потребляемого газа. При этом, по словам министра, с вводом в эксплуатацию черноморского газа Турция будет использовать собственное топливо на 25—30% от общего потребления.

«Когда черноморский газ будет введён в эксплуатацию... наша внешняя зависимость от природного газа снизится до 70%. Но если в результате новых исследований появятся новые открытия, этот показатель, с божьей помощью, снизится ещё больше», — цитирует Донмеза Hürriyet.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов республики заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.

Российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.