В Хорватии назвали слишком высоким предложенный ЕК потолок цены на газ
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«Предложение Еврокомиссии необходимо доработать, потому что максимальная цена газа, которую предложили — €275, — исключительно высокая», — цитирует его РИА Новости.
Министр привёл в пример действующую цену фьючерса по индексу TTF в €126 за МВт·ч (около €1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м) и указал на прогнозы, что в первом квартале 2023 года она составит €139 за МВт·ч (€1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м).
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.