В Хорватии назвали слишком высоким предложенный ЕК потолок цены на газ

Глава Министерства хозяйства и устойчивого развития (экономики) Хорватии Давор Филипович заявил, что в стране сочли слишком высоким потолок цены на газ в €275 за МВт·ч, предложенный Еврокомиссией.

«Предложение Еврокомиссии необходимо доработать, потому что максимальная цена газа, которую предложили — €275, — исключительно высокая», — цитирует его РИА Новости.

Министр привёл в пример действующую цену фьючерса по индексу TTF в €126 за МВт·ч (около €1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м) и указал на прогнозы, что в первом квартале 2023 года она составит €139 за МВт·ч (€1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.