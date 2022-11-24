Узнать больше

В Хорватии назвали слишком высоким предложенный ЕК потолок цены на газ

Короткая ссылка
Глава Министерства хозяйства и устойчивого развития (экономики) Хорватии Давор Филипович заявил, что в стране сочли слишком высоким потолок цены на газ в €275 за МВт·ч, предложенный Еврокомиссией.
В Хорватии назвали слишком высоким предложенный ЕК потолок цены на газ
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Предложение Еврокомиссии необходимо доработать, потому что максимальная цена газа, которую предложили — €275, — исключительно высокая», — цитирует его РИА Новости.

Министр привёл в пример действующую цену фьючерса по индексу TTF в €126 за МВт·ч (около €1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м) и указал на прогнозы, что в первом квартале 2023 года она составит €139 за МВт·ч (€1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить