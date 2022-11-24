Из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию
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«Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» с Украины в Словакию», — пишет братиславский телеканал ТА3.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с НСН спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой.