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Из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию

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Словацкое ТВ сообщает, что из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию.
Из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» с Украины в Словакию», — пишет братиславский телеканал ТА3.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с НСН спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой.

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