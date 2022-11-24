Из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию

Словацкое ТВ сообщает, что из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию.

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