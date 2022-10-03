Экономист Колташов спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой.

«Конечно, Евросоюз этой зимой не замёрзнет. Нефти и газа им хватит, чтобы, пусть и на пониженных уровнях температур в помещениях, эту зиму пройти. Возможны эксцессы в разных странах, могут быть и перебои с электроэнергией, но зиму они пройдут. А вот для промышленности энергоресурсов может не хватить», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, уже сейчас энергетические издержки в Германии и других странах в несколько раз выше, чем в США, поэтому можно говорить о последствиях.

«Европейцам уже приходится платить в 10 раз больше, чем полтора года назад, газ будет очень дорогой, но при этом промышленность не выдержит нагрузку», — полагает Колташов.

Как считает эксперт, зима будет иметь больше политические последствия.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.