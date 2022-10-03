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Экономист Колташов спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой.
Экономист Колташов спрогнозировал нехватку энергоресурсов для промышленности ЕС предстоящей зимой
  • AP

«Конечно, Евросоюз этой зимой не замёрзнет. Нефти и газа им хватит, чтобы, пусть и на пониженных уровнях температур в помещениях, эту зиму пройти. Возможны эксцессы в разных странах, могут быть и перебои с электроэнергией, но зиму они пройдут. А вот для промышленности энергоресурсов может не хватить», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, уже сейчас энергетические издержки в Германии и других странах в несколько раз выше, чем в США, поэтому можно говорить о последствиях.

«Европейцам уже приходится платить в 10 раз больше, чем полтора года назад, газ будет очень дорогой, но при этом промышленность не выдержит нагрузку», — полагает Колташов.

Как считает эксперт, зима будет иметь больше политические последствия.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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