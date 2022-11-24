РИА Новости: в ЕС предварительно одобрили новый механизм совместных закупок газа
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«Они согласовали содержание двух постановлений — по разрешениям и солидарности», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника издания, 13 декабря планируется принять их на следующем энергетическом совете вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.