Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы Запада ввести потолок цен на российскую нефть.

«Это всё подлежит глубокому анализу. Пока что очень непонятные в нюансах обсуждения идут у европейцев по этому потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения», — сказал он.

Также Песков отметил, что пока сложно предположить, какое будет оказывать энергетическое влияние это решение.

«Мы исходим пока из установки... что мы будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку. Но видя эти цифры, мы должны сначала всё проанализировать, перед тем как сформулировать позицию», — добавил он.

Ранее издание Politico писало, что Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.