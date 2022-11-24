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Песков прокомментировал планы Запада ввести потолок цен на российскую нефть

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы Запада ввести потолок цен на российскую нефть.
Песков прокомментировал планы Запада ввести потолок цен на российскую нефть
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Это всё подлежит глубокому анализу. Пока что очень непонятные в нюансах обсуждения идут у европейцев по этому потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения», — сказал он.

Также Песков отметил, что пока сложно предположить, какое будет оказывать энергетическое влияние это решение.

«Мы исходим пока из установки... что мы будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку. Но видя эти цифры, мы должны сначала всё проанализировать, перед тем как сформулировать позицию», — добавил он.

Ранее издание Politico писало, что Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.

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