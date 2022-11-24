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Politico: Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель

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Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.
Politico: Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, послы стран ЕС «с утра до поздней ночи» вели обсуждение касательно максимального уровня потолка цен на российскую нефть, однако не смогли прийти к единому решению.

Также в статье говорится о желании Варшавы увязать вопрос нефти с новым пакетом антироссийских санкций.

Как заявили два неназванных дипломата, позиция польской стороны затягивает принятие решения о потолке цен на нефть и новом пакете санкций.

Ранее Bloomberg писал, что Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России на уровне $65 за баррель, назвав его слишком щедрым.

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