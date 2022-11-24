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Bloomberg: Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России

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Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России на уровне $65 за баррель, назвав его слишком щедрым.
Bloomberg: Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России
  • AP

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в $65 за баррель. 

В сообщении отмечается, что Польша и прибалтийские государства отвергли предложенный уровень, посчитав его «слишком щедрым» по отношению к России.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE писала, что трейдеры могут понести убытки в размере $33 млрд, если ЕС введёт потолок цен на газ. 

До этого Bloomberg сообщал, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

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