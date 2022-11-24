Bloomberg: Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России

Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России на уровне $65 за баррель, назвав его слишком щедрым.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в $65 за баррель.

В сообщении отмечается, что Польша и прибалтийские государства отвергли предложенный уровень, посчитав его «слишком щедрым» по отношению к России.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE писала, что трейдеры могут понести убытки в размере $33 млрд, если ЕС введёт потолок цен на газ.

До этого Bloomberg сообщал, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.