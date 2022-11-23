Замглавы Минпромторга: несырьевой неэнергетический экспорт России «приземлился на дно»

Несырьевой неэнергетический экспорт России «приземлился на дно» из-за санкций, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

«То, что происходит, — мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций», — приводит его слова РИА Новости.

Осьмаков уточнил, что показатели несырьевого неэнергетического экспорта России «грохнулись» на 16—18%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.