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Замглавы Минпромторга: несырьевой неэнергетический экспорт России «приземлился на дно»

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Несырьевой неэнергетический экспорт России «приземлился на дно» из-за санкций, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.
Замглавы Минпромторга: несырьевой неэнергетический экспорт России «приземлился на дно»
  • РИА Новости

«То, что происходит, — мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций», — приводит его слова РИА Новости.

Осьмаков уточнил, что показатели несырьевого неэнергетического экспорта России «грохнулись» на 16—18%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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