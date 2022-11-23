Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться при крупной зарубежной переработке
«В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется», — цитирует агентство текст документа.
Ведомство привело в пример ситуацию, когда топливо было переработано или прошло иную «существенную трансформацию», после чего продукт «теряет свою идентичность» и трансформируется в новый с обновлённым названием, характеристикой и использованием.
Ранее ведомство разрешило транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях.