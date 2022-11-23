Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться при крупной зарубежной переработке

В Министерстве финансов США заявили, что потолок цен на российскую нефть не будет применяться в случае существенной переработки топлива за пределами страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Управления по контролю за иностранными активами ведомства (OFAC).

«В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется», — цитирует агентство текст документа.

Ведомство привело в пример ситуацию, когда топливо было переработано или прошло иную «существенную трансформацию», после чего продукт «теряет свою идентичность» и трансформируется в новый с обновлённым названием, характеристикой и использованием.

Ранее ведомство разрешило транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях.