Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях
«Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены», — передаёт агентство текст документа.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты дали разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками российской сырой нефти в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС.