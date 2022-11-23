Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях

Министерство финансов США разрешило транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лицензию американского ведомства.

«Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены», — передаёт агентство текст документа.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты дали разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками российской сырой нефти в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС.