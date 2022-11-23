Минфин США: разрешены финоперации, связанные с поставками нефти России в ряд стран Европы

Соединённые Штаты дали разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками российской сырой нефти в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лицензию американского Минфина.