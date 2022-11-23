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Минфин США: разрешены финоперации, связанные с поставками нефти России в ряд стран Европы

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Соединённые Штаты дали разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками российской сырой нефти в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лицензию американского Минфина.

«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства — члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — цитирует агентство текст документа.

21 ноября Министерство финансов США сообщило, что Соединённые Штаты продлили до 7 марта 2023 года генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.

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