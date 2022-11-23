Минфин США: разрешены финоперации, связанные с поставками нефти России в ряд стран Европы
«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства — члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — цитирует агентство текст документа.
21 ноября Министерство финансов США сообщило, что Соединённые Штаты продлили до 7 марта 2023 года генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.