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Bloomberg: ЕС предложил переходный период в 90 дней при изменении потолка цен на нефть

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Евросоюз предложил ввести 90-дневный переходный период при будущих изменениях потолка цен на нефть.
Bloomberg: ЕС предложил переходный период в 90 дней при изменении потолка цен на нефть
  • AP

«ЕС предлагает 90-дневный переходный период в случае любых будущих изменений уровня ценового предела (нефти. — RT)», — говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на документ.

Евросоюз также предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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