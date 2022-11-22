Bloomberg: ЕС предложил переходный период в 90 дней при изменении потолка цен на нефть

Евросоюз предложил ввести 90-дневный переходный период при будущих изменениях потолка цен на нефть.

«ЕС предлагает 90-дневный переходный период в случае любых будущих изменений уровня ценового предела (нефти. — RT)», — говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на документ.

Евросоюз также предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.